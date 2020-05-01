01 Mayıs 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Ganyan Bayileri’nden corona virüsü önlemleri

Ganyan Bayileri’nden corona virüsü önlemleri
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.05.2020

Covid-19 önlemleri kapsamında, Türkiye Jokey Kulübü’nün direktifleri doğrultusunda, at yarışları yeniden başladığında bayilerin içine yarışşeverin girişi engellenecek.

Yarışseverler kupon ve para alışverişini bayilerin kapılarına monte edilen separatörlerde açılan pencereden yapacak. Corona virüsü (Koronavirüs) ile mücadele sürecinde oyunlar bu şekilde oynanacak. Bayi önündeki yarışseverlerin sosyal mesafe kuralına uyması da yine bayiler tarafından sağlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bavulunu topladı! Tek taraflı fesih... Bavulunu topladı! Tek taraflı fesih...
MotoGP’de 3 etap daha iptal edildi MotoGP’de 3 etap daha iptal edildi
Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na Covid-19 engeli Para Atletizm Dünya Şampiyonası'na Covid-19 engeli
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör