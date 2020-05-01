Ganyan Bayileri’nden corona virüsü önlemleri

Covid-19 önlemleri kapsamında, Türkiye Jokey Kulübü’nün direktifleri doğrultusunda, at yarışları yeniden başladığında bayilerin içine yarışşeverin girişi engellenecek.

Yarışseverler kupon ve para alışverişini bayilerin kapılarına monte edilen separatörlerde açılan pencereden yapacak. Corona virüsü (Koronavirüs) ile mücadele sürecinde oyunlar bu şekilde oynanacak. Bayi önündeki yarışseverlerin sosyal mesafe kuralına uyması da yine bayiler tarafından sağlanacak.

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