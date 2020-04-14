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Corona virüsü salgınına yakalanan Game of Thrones'un Tormund'u Kristofer Hivju virüsü yendiğini açıkladı!

Game of Thrones'un Tormund'u corona virüsü yendi!
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını birçok ünlü isimde pozitif çıktı. Ünlü isimlerin sevenleri bu haberlere oldukça üzüldü. Corona virüsü salgınına yakalanan ünlü isimlerden biri de 'ydu. dizisinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve dizide Tormund karakterini canlandıran Kristofer Hivju corona virüsü yendiğini açıkladı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sporcularda, oyuncularda hatta devlet adamlarında dahi görüldü. Tüm dünyada hayatı durma noktasına getirirken bu salgını atlatanlar arasında Game of Therones'un Tormund'u 'da yer aldı.

GAME OF THRONES'UN TURMONDU CORONA VİRÜSÜ YENDİ

Dünyada en çok izlenen ve ses getiren dizilerden biri olan 'ta Tormund Devfelaketi karakterini canlandıran aktör Kristofer Hivju'nun da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 41 yaşındaki Norveçli aktör koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama! haberin devamı

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