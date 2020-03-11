11 Mart 2020, Çarşamba

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ın yarı final heyecanı!

VakıfBank'ın yarı final heyecanı!
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Giriş Tarihi: 11.03.2020

'nde Takımı, rövanşında sahasında Rus ekibi 'yla 'da karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-siyahlı takımı, çeyrek finalin ilk maçında 3-0 yendiği ekibi 'yı yarın rövanşta ağırlayacak

Kadın Voleybol Takımı, 'nin rövanşında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova'yla 'da karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.

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