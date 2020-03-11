11 Mart 2020, Çarşamba
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'ın yarı final heyecanı!
Giriş Tarihi: 11.03.2020
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanşında sahasında Rus ekibi Dinamo Moskova'yla İstanbul'da karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, çeyrek finalin ilk maçında 3-0 yendiği Rusya ekibi Dinamo Moskova'yı yarın rövanşta ağırlayacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova'yla İstanbul'da karşılaşacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Rusya'da geçen hafta oynanan ilk maçı 3-0 kazanan VakıfBank, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-siyahlılar, İstanbul'daki maçta iki set alması durumunda adını yarı finale yazdıracak. Dinamo Moskova'nın 3-0 ya da 3-1 galibiyeti durumunda karşılaşmada altın set oynanacak ve yarı finale çıkan takımı bu set belirleyecek.
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