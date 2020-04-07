07 Nisan 2020, Salı

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UFC gizli bir adada devam edecek

UFC gizli bir adada devam edecek
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu olan (Ultimate Fighting Championship) yeni tip coronavirüsü (Covid-19) nedeniyle gizli bir adada devam edecek.

başkanı ABD'li Dana , TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.

Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.

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