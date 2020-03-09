09 Mart 2020, Pazartesi
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MAÇI DOMİNE ETTİ
İlk setteki etkili oyununu ikinci sete de taşıyan Sarı Kanarya, teknik molayı 12-4 önde geçti. Kalan bölümde de hata yapmadı ve seti 25-12 kazandı. Son sette de hem hücumda hem de savunmada rakibini domine etmeyi başaran Sarı Melekler, üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki puanını 51'e yükseltti.
Süper Kanarya
Giriş Tarihi: 09.03.2020
Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında PTT’yi ağırlayan Fenerbahçe, 3-0’lık galibiyete uzandı. Jordan Thompson 21 sayıyla yıldızlaşan isim oldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında PTT'yi konuk eden F.Bahçe Opet, rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-6 önde giren taraftı. Molanın ardından rahat oyununu sürdüren Sarı Melekler, seti 25-15 önde tamamlamayı başaran taraf oldu.
MAÇI DOMİNE ETTİ
İlk setteki etkili oyununu ikinci sete de taşıyan Sarı Kanarya, teknik molayı 12-4 önde geçti. Kalan bölümde de hata yapmadı ve seti 25-12 kazandı. Son sette de hem hücumda hem de savunmada rakibini domine etmeyi başaran Sarı Melekler, üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı ve Sultanlar Ligi'ndeki puanını 51'e yükseltti.
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