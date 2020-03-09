09 Mart 2020, Pazartesi

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Aydın BŞB THY’ye set vermedi

Aydın BŞB THY’ye set vermedi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Ege ekibi, 25-18, 25-17 ve 25- 20'lik setlerle galibiyete uzandı.

Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Ege ekibi, 25-18, 25-17 ve 25- 20'lik setlerle galibiyete uzandı. Ligdeki 9. galibiyetini elde eden Aydın, 22. ve son hafta maçında Yeşilyurt'a konuk olacak. 12. yenilgisini alan ise sahasında PTT'yi ağırlayacak.
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