Oyunseverlere büyük müjde! PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense tanıtıldı

Oyunseverlerin heyecanla beklediği PlayStation 5'in oyun kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı. Sony'den yapılan açıklamada PlayStation 5'in kontrol cihazı DualSense'in ilk görselleri yayınlandı. Yapılan açıklamada konsolun titreşim seviyesinin PlayStation 4'e göre daha yüksek olduğu ve L2 ile R2 tuşlarının, tuşa basma şiddetine göre farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı belirtildi.

Sony Playstation, oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsünü resmen tanıttı.

Yapılan duyuruda DualSense kontrol cihazının görselleri görücüye çıkarıldı. Onlarca tasarım arasından seçilen oyun kontrol cihazında Sony'nin radikal bir değişikliğe giderek beyaz renklerden oluşması dikkat çekti.

Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirtildi.

Üzerinde hoperlör ve mikrofon da olan yeni kontrol cihazı ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.

DİĞER