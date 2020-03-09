İrem Yaman kimdir? Milli tekvandocunun başarıları neler?

Milli Tekvandocu İrem Yaman, hem eğitim hem spor yaşamında başarılarla dolu bir kariyere sahiptir. Tüm Türkiye’yi başarılarıyla gururlandıran genç sporcunun başarıları diğer kadınlara da örnek olmuştur. Milli Tekvandocu İrem Yaman kimdir, kaç yaşında ve başarıları neler? Detaylar haberimizde.

İrem Yaman, Milli Tekvandocudur. Son yıllarda uluslararası başarıları ile sık sık gündeme gelen genç sporcu 4 Ağustos 1995 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya gelmiştir. İrem Yaman, 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Genç sporcu, tekvandoya 8 yaşında başlamıştır. İrem Yaman ilk, orta ve lise eğitimini başkentte tamamlamıştır. Üniversite eğitimini BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği) bölümünde okumuş ve 2016 yılında mezun olmuştur. Başarılı sporcumuz İrem Yaman'ın dünya şampiyonlukları vardır.

İREM YAMAN'IN HEDEFİ ÇOCUKLUKTAN BERİ OLİMPİYATLAR

Milli Tekvandocu İrem Yaman'ın hedefi çocuk yaştan itibaren Olimpiyat şampiyonu olmaktır. İrem Yaman, 8 yaşında annesinin teşvik etmesiyle Tekvando'ya başlamıştır. İrem Yaman'ın babası Hasan Yaman, aynı yıllarda Tekvando hakemliğini bırakarak kızı İrem Yaman'ı çalıştırmaya başlamıştır. İrem Yaman böylece profesyonelliğe adım atmıştır. İrem Yaman başarılı spor eğitimini 2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde sürdürmüştür. İrem Yaman, yoğun idman temposuna rağmen 4 yıllık bölümünden 3 senede üniversiteyi bitirmeyi başarmıştır.

MİLLİ TEKVANDOCU İREM YAMAN'IN BAŞARILARI

Milli Tekvandocu İrem Yaman 2014 yılında katıldığı ilk uluslararası milli turnuva olan Ümitler Avrupa Şampiyonasında 1. olmuştur. Rusya'nın Chelyabinsk şehrinde 2015 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonasında 1. olarak tüm Türkiye'yi gururlandırmayı başarmıştır. İrem Yaman, Çin'de 2018 yılında düzenlenen Grand Slam de şampiyon olan ilk Türk kadın olmuştur. İrem Yaman 2 kez üst üste Avrupa ve Grand Prix şampiyonu olan tek Türk Kadın Tekvandocu olarak tarihe geçmiştir. 2018 yılında Dünya Tekvando federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilmiştir. İrem Yaman, başarılı eğitim hayatında Selçuk Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaparak devam etmektedir.

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