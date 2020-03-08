08 Mart 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

F1 Bahreyn Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

F1 Bahreyn Grand Prix'sine koronavirüs önlemi
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

Formula 1'de Çin 'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya ile start alacak olan Formula 1'de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de koronavirüsten etkilendi. Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Prix de koronavirüsten etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bomba yorum: Faul yok gol verilmeliydi! Bomba yorum: Faul yok gol verilmeliydi!
TJK yine fark yarattı! 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler... TJK yine fark yarattı! 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler...
Genç karateciden altın madalya! Genç karateciden altın madalya!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör