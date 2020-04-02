Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams'tan corona virüsü açıklaması! "Deliriyorum"
Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kendini karantinaya aldığını ve anksiyete krizlerine girdiğini açıkladı. Son dakika corona virüsü haberleri
Spor organizasyonlarını etkileyen corona virüsü salgını son olarak Wimbledon'ın da ertelenmesine neden olmuştu. Ünlü tenisçi Serena Williams ise karantina günlerinde yaşadıklarını anlattı.
ABD'de hızla yayılan corona virüsü sonrası iki haftadır evden çıkmadığını dile getiren 38 yaşındaki Williams, önceleri virüsü ciddiye almadığını ancak daha sonra turnuvaların iptal edilmesiyle olayın ciddiyetini kavradığını söyledi. Kızı için endişelendiğini söyleyen başarılı sporcu, "Etrafımda öksüren birini görünce deliriyorum. Kimseyle takılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, aktif tenisçiler arasında en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi konumunda.
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