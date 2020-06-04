Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.









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