04 Haziran 2020, Perşembe

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Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti

Başkan Erdoğan milli voleybolcu Meltem Çetin’i kabul etti
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Başkan , 'nde evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu ve annesi 'i kabul etti.

Başkan , genç milli voleybolcu 'i kabul etti.

'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine 'da devam edileceğini ifade etmişti.



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