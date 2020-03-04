Milli judoculardan asker selamlı destek
İdlib bölgesindeki Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiğe ve hali hazırda şu an vatan savunmasına devam eden askerlere, Ümit Milli kadın ve erkek judocuları asker selamıyla destek oldu.
Türkiye Judo Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "Başta İdlib bölgesindeki çatışmaları önlemek için takviye olarak gönderilenler olmak üzere Bahar Kalkanı Harekatı'nda vatanı için hayatlarını feda eden Mehmetçiklerimize Ümit Milli kadın ve erkek judocularımız asker selamıyla destek oldu" denildi.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren milli judocular, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte şehitlerimize saygı duruşunda bulundu. Federasyon Başkanı Huysuz yaptığı açıklamada, "Milli takım olarak bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan kalleş ve hain saldırılarda hayatlarını kaybeden aziz şehirlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz" dedi.
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