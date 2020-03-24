24 Mart 2020, Salı

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Milli yelkenci Alican Kaynar dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi

Alican Kaynar dünya sıralamasında 6'ncı!
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Fenerbahçe Doğuş Kulübünün milli sporcusu , finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.

Uluslararası Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci , topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 6. basamağına çıktı.

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