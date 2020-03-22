22 Mart 2020, Pazar

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‘Sizinle gurur duyuyoruz'

‘Sizinle gurur duyuyoruz'
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

'Türkıye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, "Bu özel çocuklarımıza imkan sağlandıkça neler başaracaklarını hepimiz görüyoruz. Toplumsal farkındalığımızı arttırıp, gerekli destek ve katkıyı sunarak bu kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermeliyiz. Biz her zaman sizinleyiz ve sizinle gurur duyuyoruz" sözlerini sarf etti.

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