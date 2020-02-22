Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım nereli? Sercan Yıldırım kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Galatasaray'ın formasını terleten üç kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşayan milli futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de mücadele ediyor. Survivor izleyicileri ise ünlüler takımında mücadele eden Sercan Yıldırım'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, Sercan Yıldırım kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli? Sercan Yıldırım ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden ve Bursaspor ile Galatasaray formalarını terleten ve iki kulüple de şampiyonluk sevinci yaşayan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de Mert Öcal, Aycan Yanaç, Ersin Korkut, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Elif Yıldırım Gönen, Tuğba Melis Türk, Erman Altıkardeş, İrem Akın ve Barış Murat Yağcı gibi isimlerle birlikte ünlüler takımında yarışıyor. Survivor takipçileri ise uzun yıllar Türkiye Ligi'nde forma giymiş olan Sercan Yıldırım'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli? Sercan Yıldırım ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve futbola Bursaspor altyapısında başlayan Sercan Yıldırım, aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attıktan sonra Bursa ekibinde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi ve milli takıma kadar yükseldi. 2009/2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor'un önemli bir parçası olan Sercan, bu sezonda gösterdiği 7 gol ve 4 asistlik performansla şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

2011 yılında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Süper Lig devlerinden Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yeterli forma şansı bulamamış ve sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve yeniden Bursaspor'a kiralanmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımı Bursaspor'a dönen Sercan, 2019 yılı ara transfer döneminde Giresunspor'a transfer olduktan sonra sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile resmi sözleşme imzaladı. Bu sezon İstanbul'a ekibiyle 3'ü Türkiye Kupası 1'i TFF 1. Lig'de olmak üzere 4 maça çıkan tecrübeli forvet, 1 gol kaydetti.

Asıl mevkisi forvet olan ve her iki kanatta da oynayabilen Sercan Yıldırım, milli takımla çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.

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