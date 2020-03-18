18 Mart 2020, Çarşamba

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Koronavirüs tehdidi tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı

Koronavirüs tehdidi tenisi de vurdu
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Giriş Tarihi: 18.03.2020

Profesyonel Tenisçiler Birliği () ve Kadınlar Tenis Birliğinin () düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 'a kadar durduruldu.

Karşılaşmaları 20 Nisan'a kadar askıya alan ile 2 Mayıs'a kadar maç oynanmamasına karar veren tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 'a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.

Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi.

Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma'daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat'taki kadınlar, Münih, Estoril, ve 'daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.

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