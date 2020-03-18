18 Mart 2020, Çarşamba

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FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi

FIA açıkladı: Le Mans 24 Saat ertelendi
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Giriş Tarihi: 18.03.2020

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve 'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.

'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.

FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.

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