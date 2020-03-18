18 Mart 2020, Çarşamba
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FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
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