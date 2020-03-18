18 Mart 2020, Çarşamba

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Floyd Mayweather'ın acısı bitmiyor! 1 haftada 2 ölüm...

Mayweather'ın acısı bitmiyor! 1 haftada...
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Dünyanın en zengin sayılı boksörlerinden sayılan , geçtiğimiz günlerde çocuklarının annesini kaybetmişti. Dünyaca ünlü boksör'e bir kötü haber de amcasından geldi.

Dünyaca ünlü boksör , bir hafta içinde gelen 2. ölüm haberiyle adeta şoka uğradı.

Geçtiğimiz hafta çocuklarnın anneleri olan Josie Harris'in arabasında ölü bulunduğu belirtilen ve bunun ardından depresyona giren dünyaca ünlü boktar, bu kez 58 yaşındaki amcasını kaybetti.

Efsanevi boksörün aynı zamanda antrenörü de olduğu belirtilen ve bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olduğu aktarılan Roger Mayweather'ın aynı zamanda diyabet hastası olduğu kaydedildi.

Mayweather, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında" dedi. Floyd Mayweather, amcasının boks dünyasındaki en iyi antrenörlerden biri olduğunun da altını çizdi.

"ROGER BENİM HER ŞEYİMDİ"

Mayweather, amcasının yaşlı görünmesine rağmen henüz çok genç olduğunu da belirtirken, "Roger benim her şeyimdi.. Babam, diğer amcam ve boks takımımızdaki herkes için önemli bir kişiydi. Bizim için acı bir kayıp… Son dönemde sağlığı pek iyi değildi. Umarım şimdi huzur bulacak" ifadelerini kullandı.

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