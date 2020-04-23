23 Nisan 2020, Perşembe

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Son dakika: CEV'den açıklama! Sezonlar iptal

Sezonlar iptal edildi!
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

, Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.

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