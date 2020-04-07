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Olimpiyat meşalesi, coronavirüsü nedeniyle sergiden kaldırılacak

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Giriş Tarihi: 07.04.2020

'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.

basınında yer alan haberlere göre, Japonya Olimpiyat Komitesi, ülkede koronavirüsün yayılmasıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin çarşamba gününden sonra kaldırılmasını kararlaştırdı.

Geçen ay 'da yakılan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya getirilmişti.

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