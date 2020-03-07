07 Mart 2020, Cumartesi

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Genç karateci Macaristan’da altın madalya kazandı

Genç karateciden altın madalya!
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Giriş Tarihi: 07.03.2020

’da düzenlenen Şampiyonası’nda mücadele veren Takımı sporcusu , kazandı. 16 yaşındaki Yürür, geçen yıl Danimarka’da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Federasyonuna üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı. Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türk Milli Takımı kadrosunda sporcularından (16) de yer aldı. Gençler 68 kilo kategorisinde ter döken Yürür, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

"HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ"

Altın madalyayla yurda dönen Ömer Faruk Yürür'ü tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız kendilerine verilen emeğin hakkını vererek madalyalar kazanıyorlar. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Birçok uluslararası platformda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Ömer Faruk Yürür, geçen yıl Danimarka'da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

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