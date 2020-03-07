07 Mart 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Antalya’da okçuluk hazırlığı

Antalya’da okçuluk hazırlığı
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk 'nın 2. ayağının 'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk 'nın 2. ayağının 'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, tüm hazırlıkları 1.5 ayda tamamlayacaklarını belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Maç sonunda gerginlik! Atiba ve Vida... Maç sonunda gerginlik! Atiba ve Vida...
F.Bahçe - Eczacıbaşı maçları o ülkede oynayacak F.Bahçe - Eczacıbaşı maçları o ülkede oynayacak
Filede 2 maç oynanacak Filede 2 maç oynanacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör