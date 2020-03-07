07 Mart 2020, Cumartesi

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Filede 2 maç oynanacak

Filede 2 maç oynanacak
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Giriş Tarihi: 07.03.2020

Voleybolda bugün erkekler ve kadınlarda birer maç yapılacak.

Voleybolda bugün erkekler ve kadınlarda birer maç yapılacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. haftasında Beşiktaş, 13.00'te Burhan Felek Salonu'nda Beylikdüzü Voleybol ile karşılaşacak. Efeler Ligi'nde ise 17.00'de Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek. Maç İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde.
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