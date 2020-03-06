07 Mart 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV, geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak İtalya'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen çeyrek final karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.
Karşılaşmaların programı şöyle:
18 Mart Çarşamba:
Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara
Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA
19 Mart Perşembe:
Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet
Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci
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