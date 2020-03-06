07 Mart 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarını nerede oynayacağı belli oldu

F.Bahçe - Eczacıbaşı maçları o ülkede oynayacak
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle karşılaşacak Opet ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rakipleriyle iki maçı da Slovenya'da oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, , geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak 'da artan koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen karşılaşmalarının, 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacağını duyurdu.

Karşılaşmaların programı şöyle:

18 Mart Çarşamba:

Opet-Igor Gorgonzola Novara

Savino Scandicci-

19 Mart Perşembe:

Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahçe Opet

Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci

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