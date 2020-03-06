06 Mart 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

Osman Çakmak: Ampute futbol branşı Türkiye'den sorulur

Osman Çakmak: Ampute futbol branşı Türkiye'den sorulur
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Futbol 'yla ilgili konuştu. Çakmak, "Şu anda da 'na odaklanıyoruz. Bunu gençlerimize anlatacağız. Bizim 22 branşımız var. Bizim ne yapmamı lazım, bunu geleceğin teminatı gençlerimize anlatmamız lazım" dedi.

Ampute Futbol Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Büyüyen bir ülkeyiz. Büyüdükçe üzerimize birileri geliyor. Biz de geleceğe yatırım yapacağız, geleceğin gençlerine" dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle söyleşi programına katıldı. Söyleşi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Çakmak, devletin tüm imkanları öğrencilere okumaları için verdiğini belirterek, "Bizim kardeşlerimize anlatmamız gereken ufak detaylar var; hayatta önüne çıkabilecek engellerin engel olmadığını. Ben 1997 yılında ayağımı kaybettim. Hayata küsebilirdim. Benden daha değerleri şeylerini kaybedenler var. Biz güçlü bir ülkeyiz. Büyüyen bir ülkeyiz. Büyüdükçe üzerimize birileri geliyor. Bizim de ne yapmamız lazım; geleceğe yatırım yapacağız. Hayatta önüne çıkabilecek engeli nasıl aşarsın, neler yapabilirsin? Biz böyle yaptık, Avrupa şampiyonu olduk. Biz duruşumuzu böyle gösterdik, dünya ikincisi olduk. Her alanda, her yerde bizim güçlü olmamız lazım. Bizim parolamız, ampute futbol branşı 'den sorulur. Şu anda da 'na odaklanıyoruz. Bunu gençlerimize anlatacağız. Bizim 22 branşımız var. Bizim ne yapmamı lazım, bunu geleceğin teminatı gençlerimize anlatmamız lazım" dedi.

Suriye'nin İdlib kentindeki hava saldırısı sonrası, gazi olan askerleri görmek için yanlarına gittiğini söyleyen Çakmak, "O gün 34 şehidimizin olduğu gün ben de 'a gittim. Gazi arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Çünkü o dönemde beni de ziyarete gelen gazi arkadaşlarımız vardı. Hiç unutmuyorum. Devletimizin, vatanımızın birliği için en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. İnşallah ülkem için hayırlı olur" diye konuştu.

Mert Müldür'e çirkin teklif! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlara katılmak büyük bir olay Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlara katılmak büyük bir olay
Voleybolda final haftası başlıyor! Voleybolda final haftası başlıyor!
Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta start aldı Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta start aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör