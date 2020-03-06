06 Mart 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Milli futbolcu Mert Müldür'e çirkin teklif! "Eğer bizim için oynamazsan..."

Mert Müldür'e çirkin teklif! Eğer bizim için oynamazsan...
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 06.03.2020

A Milli Takımı kadrosunda yer almasına rağmen henüz ay-yıldızlı formayı giyemeyen ile ilgili 'dan şoke eden bir hamle geldi. 20 yaşındaki sağ beki Avusturya kadrosuna dahil etmek için her yolu deneyen teknik direktör 'ya devlet yetkilileri de katıldı. Mert'e Avusturya forması giymesi için yapılan baskı sonuç vermeyince, genç futbolcu aniden askere çağrıldı. Bu kararı beklemeyen Mert Müldür'ün konuyla ilgili yaptığı itiraz reddedilirken, oyuncuya Avusturya adına oynaması takdirde askerlik sorununun ortadan kaldırılacağı teklifi yapıldı.

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve 'nın Viyana kentinde doğan 'ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi 'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

A Milli seviyede için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda'ya, "teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.

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AVUSTURYA MERT'İ ASKERE ÇAĞIRDI

Teknik direktörümüz , EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert'i resmen A Milli yapacaktı. Ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi. Bunu fırsat bilen Avusturya ise işi Türkiye ile siyasi anlamda da krize yol açabilecek bir konuma doğru getirdi. Fanatik'in haberine göre, Avusturya Federasyonu ile Avusturya adeta iş birliği yaptı ve bunun sonucunda Mert, askere çağrıldı.

KAMU HİZMETİ SEÇENEĞİ BİLE REDDEDİLDİ

18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert'in, "Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız" itirazı kabul edilmedi. askerlik yapmak istemeyenlerin 9 ay kamu hizmeti yapması seçeneği bile, "Başvuru zamanın zaten geçti" bahanesiyle kabul edilmeyen oyuncumuz için asıl çirkinlikler bundan sonra başladı, yetkililer, "Ancak avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz" teklifinde bulundu.

DURUMU TFF İLE PAYLAŞTI

Hatta Milli Savunma Bakanı'nın bile, "Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız" ifadesini kullandığı öne sürüldü. İnsan haklarına son derece aykırı olan bu olay sebebiyle morali bir hayli bozulan Mert'in, yaşadıklarını hemen türkiye Futbol Federasyonu () ile paylaştığı bildirildi. Kendilerini, ellerindeki askerlik kozu sebebiyle güçlü gören Avusturya tarafında olanları dikkatlice takip eden TFF'nin, Mert'e her türlü desteği vermek adına tüm imkanlarını seferber ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

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