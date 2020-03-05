05 Mart 2020, Perşembe
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Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta start aldı
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta Ali Yücel Spor Salonu'nda başladı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar" dedi.
Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak asker selamı verdi. Vali Ozan Balcı, bir süre müsabakalarını izlediği sporculara başarı diledi. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da organizasyona 70 ilden 1100 sporcunun katıldığını belirterek, "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'a güzel bir güreş ziyafetini sunmuş olacaklar." diye konuştu
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