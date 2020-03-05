05 Mart 2020, Perşembe

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Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta start aldı

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası Tokat'ta start aldı
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Giriş Tarihi: 05.03.2020

, 'ta 'nda başladı. Belediye Başkanı , "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar" dedi.

'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak asker selamı verdi. Vali Ozan Balcı, bir süre müsabakalarını izlediği sporculara başarı diledi. Belediye Başkanı da organizasyona 70 ilden 1100 sporcunun katıldığını belirterek, "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca 'a güzel bir güreş ziyafetini sunmuş olacaklar." diye konuştu

Milli judoculardan asker selamlı destek haberin devamı
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