06 Mart 2020, Cuma

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Voleybolda final haftası başlıyor!

Voleybolda final haftası başlıyor!
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Giriş Tarihi: 06.03.2020

1. Ligi’nde bu hafta birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Haftanın en kritik maçı ise ve arasında oynanacak.

1. Ligi'nde mücadele eden , bu hafta sezonun finali niteliğindeki maçına çıkacak.

Play-off öncesi normal sezonun son karşılaşmasına hazırlanan , ile karşı karşıya gelecek. Son haftaya girerken 12 galibiyet ve 36 puanla 4'üncü sırada bulunan Berlin Döner Antalyaspor ile 11 galibiyet ve 37 puanla 5'inci sırada bulunan temsilcisi, ilk 4 içinde yer alıp adını play-off'a yazdırmak istiyor. Sıralama, önce galibiyet sayısına, ardından puana bakılarak düzenlendiği için iki takımın da set sonucuna bakılmaksızın galibiyete ihtiyacı bulunuyor.

BÜYÜK MAÇ PAZAR GÜNÜ

Kazanan takımın ilk 4'te yer almayı garantileyecek olması nedeniyle sezonun finali olarak değerlendirilen karşılaşma sonucunda, galibiyet alan taraf yoluna devam edecek, kaybeden için sezon tamamlanmış olacak. Zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Berlin Döner Antalyaspor'da moraller yerinde. Kaptan Gülcan Tanrıverdi'nin doğum gününün kutlandığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, deplasman yolculuğuna başladı. Nevşehir Belediyespor ile Berlin Döner Antalyaspor arasındaki karşılaşma 8 Mart Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Filenin Akrepleri 3-1 kazanmıştı.

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