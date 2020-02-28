28 Şubat 2020, Cuma

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Arkas Spor'da hedef: 6'da 6!

Arkas Spor'da hedef: 6'da 6!
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

, 'nin 20. haftasında 'na konuk olacak. Üst üste 5 maçını kazanan Arkasspor Başkentte'de seriyi sürdürmek istiyor.

'nde son 5 maçını kazanan , 20. hafta karşılaşmasında 'na 'da konuk olacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirtti. Ziraat Bankası karşısında önemli bir sınav vereceklerini dile getiren Özden, "Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu başkentte de sürdürmek ve 'e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz 6'da 6 yapmak." ifadelerini kullandı.

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