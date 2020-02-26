Tenis dünyasından Sharapova'ya elveda
Tenis dünyasının ünlü isimleri, 32 yaşında emeklilik kararı alan Rus tenisçi Maria Sharapova'ya veda mesajı yolladı.
Rus tenisçinin yakın arkadaşları arasında yer alan tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova'nın son yıllarda devam eden sakatlık probleminin aldığı kararda etkili olduğunu vurguladı.
Katıldığı Dubai Tenis Turnuvası'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djokovic, "Sharapova, bu spora kendini tamamıyla adayan büyük bir savaşçı. Son 5-6 yılda üst üste yaşadığı sakatlıklara ve geçirdiği ameliyatlara rağmen bu engelleri aşmak için büyük bir irade ve istek gösterdi. Gerçek bir şampiyonda olması gereken özellikleriyle, genç oyunculara ilham verecek. Bu mücadelenin bu şekilde sonuçlanması üzücü, ama harika bir kariyeri geride bıraktı ve kendisiyle gurur duymalı." şeklinde konuştu.
Sharapova'yı 2011 Wimbledon finalinde mağlup eden Çek tenisçi Petra Kvitova ise sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maria Sharapova ile aynı kortu paylaşmak benim için büyük bir keyifti. Onunla maçlarım her zaman büyük bir mücadeleye sahne oldu. Onun çalışkanlığına ve mücadele azmine her zaman büyük saygı duyuyorum. Hayatında birçok şey başardın ve bunun sadece başlangıç olduğunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Çinli kadın tenisçi Zheng Saisai ise Sharapova'dan her zaman ilham aldığını belirterek, "O asla pes etmez, sette 5-1 geriye düşse bile skoru önemsemez ve mücadelesini sürdürür. Onun bakış açısı, her zaman bize örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...