Rıza Kayaalp çeyrek finalde mağlup

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 mağlup oldu. Milli güreşçinin Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı devam edecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, ilk maçında Macar Adam Varga'yı 6-0 ile geçerek çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimi ile eşleşti. Milli güreşçi, mücadeleyi 5-1 kaybederek üst üste 9, toplamda ise 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olabilme şansını kaybetti.

