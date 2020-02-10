10 Şubat 2020, Pazartesi

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Rıza Kayaalp çeyrek finalde mağlup

Rıza Kayaalp çeyrek finalde mağlup
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Giriş Tarihi: 10.02.2020

’nın başkenti Roma’da düzenlenen 'nın ilk gününde , çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 mağlup oldu. Milli güreşçinin Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı devam edecek.

'nın ilk gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan , ilk maçında Macar Adam Varga'yı 6-0 ile geçerek çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimi ile eşleşti. , mücadeleyi 5-1 kaybederek üst üste 9, toplamda ise 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olabilme şansını kaybetti.

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