12 Şubat 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Fileye yeni sponsor

Fileye yeni sponsor
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dereağzı'nda yapılan organizasyyona sarı-laciverti sporcular ve teknik heyet tam kadro olarak katılldı.

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