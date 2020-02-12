Fileye yeni sponsor

F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

F.Bahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dereağzı'nda yapılan organizasyyona sarı-laciverti sporcular ve teknik heyet tam kadro olarak katılldı.