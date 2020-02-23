23 Şubat 2020, Pazar
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Arkas seriye bağladı
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İzmir ekibi, İnegöl'ü 3-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-22 kaybeden İzmir ekibi, maçın geri kalanında büyük bir üstünlük kurdu. 28-26'yla durumu eşitleyen Arkas, 25-12'lik üçüncü setle öne geçti: 2-1. Dördüncü seti de 25-14'lük skorla aldı ve 3-1'lik sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.
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