Arkas seriye bağladı

İzmir ekibi, İnegöl'ü 3-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

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VoleybolAXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-22 kaybeden İzmir ekibi, maçın geri kalanında büyük bir üstünlük kurdu. 28-26'yla durumu eşitleyen Arkas, 25-12'lik üçüncü setle öne geçti: 2-1. Dördüncü seti de 25-14'lük skorla aldı ve 3-1'lik sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.