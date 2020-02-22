Boksta büyük kapışma

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak.

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Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olan 2018'deki mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.