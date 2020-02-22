22 Şubat 2020, Cumartesi

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Boksta büyük kapışma

Boksta büyük kapışma
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak.

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonluk maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, yarın saat 08.00'de ikinci kez karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olan 2018'deki mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.
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