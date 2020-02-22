İsveç’ten 5 altın

İsveç'teki 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nda milli tekvandocular, 5'i altın olmak üzere 11 madalya elde etti.

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İsveç'teki 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nda milli tekvandocular, 5'i altın olmak üzere 11 madalya elde etti. Ceyhun Can Münyas, Abdulkadir İnan, Uğur Dekli, Nehir Geniş ve Hatice Pınar Yiğitalp altın madalya kazandı. Milliler ayrıca 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı.