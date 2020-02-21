21 Şubat 2020, Cuma

DİĞER SPORLAR

CEV’de eşleşmeler

CEV’de eşleşmeler
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin çeyrek finaldaki rakipleri belli oldu. Üç takımla mücadele ettiğimiz organizasyonda eşleşmeler şöyle: Eczacıbaşı-Del Bene Scandicci, F.Bahçe-Gorgonzola Novara, Vakıfbank-D.Moskova.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin çeyrek finaldaki rakipleri belli oldu. Üç takımla mücadele ettiğimiz organizasyonda eşleşmeler şöyle: Eczacıbaşı-Del Bene Scandicci, F.Bahçe-Gorgonzola Novara, Vakıfbank-D.Moskova.
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