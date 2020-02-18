18 Şubat 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Filede rakip LP Salo

Filede rakip LP Salo
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi Salo'yu konuk ediyor. 'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider 'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Finlandiya ekibi Salo'yu konuk ediyor. 'teki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 5'te 3 yapan sarı-lacivertli ekip, lider 'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fatih Terim çılgına döndü! Olay gönderme... Fatih Terim çılgına döndü! Olay gönderme...
Son darbe Ziraat’ten Son darbe Ziraat’ten
Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör