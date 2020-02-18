18 Şubat 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Son darbe Ziraat’ten

Son darbe Ziraat’ten
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftanın kapanış maçında , Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftanın kapanış maçında , Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 24-26, 25-18, 27-25 ve 25-23'lük setlerle zafere uzanan başkent ekibi, 11. galibiyetini elde etti. Üst üste 4. yenilgisini alan ve haftayı 4. sırada kapatan Aslan ise kötü gidişatını sürdürdü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fatih Terim çılgına döndü! Olay gönderme... Fatih Terim çılgına döndü! Olay gönderme...
Filede rakip LP Salo Filede rakip LP Salo
Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör