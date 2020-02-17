17 Şubat 2020, Pazartesi

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Milli sporcuya coşkulu karşılama!

Milli sporcuya coşkulu karşılama!
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Giriş Tarihi: 17.02.2020

'da düzenlenen 'nda kazanarak 'nin şampiyonadaki tek altın madalyasını getiren Süleyman 'in, 'nin Çivril ilçesindeki baba evinde bayram havası yaşanıyor.

Çivril ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Süleyman , 'da düzenlenen 'nda kazanarak ülkemize şampiyonadaki tek altın madalyayı getiren sporcu oldu. Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil, 92 kilogramda müsabakalara katılan milli sporcu Karadeniz, final maçında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yendi. Final müsabakasını televizyondan izleyen Karadeniz Ailesi, oğullarının şampiyon olarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmasının ve okutmasının gururunu yaşadı.

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"YAVRUM İMAN KUVVETİ İLE KAZANDI"

Anne Döndü Karadeniz, oğlunun ilköğretim çağlarında güreşe başladığını ve yıllarca kendilerine gururlar yaşattığını kaydederek, "Oğlum 'nin birçok iline gitti yarışmalar için. Akşam maçı izledik, sevindik ve gurur duyduk. 'ya gelecek akşam saatlerinde, orada tören yapılacak. Burada da yapılacak. Yavrum herkesi, büyük Türkiye'yi mutlu etti ve gururlandırdı, bayrağımızı salladı. Yavrum iman kuvveti ile kazandı. Gece kaç olursa olsun namazını kılar" dedi.

"TORUNUM 1. OLUNCA SANKİ HER YER BENİM OLDU"

Süleyman Karadeniz'in dedesi Ali Karadeniz ise torununun kendisini en fazla Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşını okutmasıyla mutlu ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Akşam maçı izledim. Çok duygulandım ve mutlu oldum. Madalyayı alınca daha fazla gururlandım. Hocası sırtına alıp gidince daha mutlu oldum bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşını söyletince daha fazla mutlu oldum."
Babaanne Dudu Karadeniz, torununun madalya kazanıp şampiyon olmasının diğer aile üyeleri gibi kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, "Torunum 1. olunca sanki her yer benim oldu" dedi.

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