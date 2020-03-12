12 Mart 2020, Perşembe
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VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde
Giriş Tarihi: 12.03.2020
2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Rus temsilcisi Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste 8'inci kez yarı finale yükseldi. Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina
SETLER: 25-13, 25-18, 25-15
SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)
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