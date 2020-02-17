17 Şubat 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe Opet İstanbul'da LP Salo ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet İstanbul'da LP Salo ile karşılaşacak
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Giriş Tarihi: 17.02.2020

Opet Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Salı Finlandiya ekibi Salo'yu konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı. İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Opet 3-0 galip ayrılmıştı.

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