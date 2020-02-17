Fenerbahçe Opet İstanbul'da LP Salo ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Salı Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. LP Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı. İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Fenerbahçe Opet 3-0 galip ayrılmıştı.