17 Şubat 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe Opet İstanbul'da LP Salo ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Salı Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. LP Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı. İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Fenerbahçe Opet 3-0 galip ayrılmıştı.
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