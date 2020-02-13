Potanın perileri Isparta’da boy gösteriyor
Isparta, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.
6 Mart Spor Salonunda oynanan ve 13 il takımının katıldığı Bölge Şampiyonası müsabakaları devam ediyor. Müsabakalara Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor ve Isparta Şampiyonlar Spor Kulübü katılıyor. Müsabakalar 14 Şubat Cuma günü sona erecek.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Murat Gevrek, 6 Mart Spor Salonundaki Basketbol şölenine tüm Ispartalıları davet etti.
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