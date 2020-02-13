13 Şubat 2020, Perşembe

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Dörtlü final heyecanı A Spor’da

Dörtlü final heyecanı A Spor’da
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 13.02.2020

'nda ikinci ilk eşleşmesi belli oldu. 14-16 Şubat’ta ’da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

'da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30'da başlayacak. ile Beko arasındaki yarı final karşılaşması ise aynı gün saat 20.30'da oynanacak.

'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

14 ŞUBAT CUMA

17:30 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN - GALATASARAY DOĞA SİGORTA

20:30 TÜRK TELEKOM - FENERBAHÇE BEKO

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