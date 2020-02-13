13 Şubat 2020, Perşembe

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Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu
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Giriş Tarihi: 13.02.2020

Denizlili sporcu , 'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Gönel'i çalıştıran Antrenör Hüseyin Aldı, sporcusunun yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından 38 kilogramda ikincisi oldu. Yarı finalde sakatlanmasına rağmen finalde altın madalya mücadelesi verip gümüşte kalan Ayşe, hedefinin ay-yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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