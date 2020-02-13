13 Şubat 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Milli güreşçi Yasemin Adar Avrupa ikincisi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Avrupa ikincisi
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

76 kilo finalinde milli güreşçi , Rus rakibi Ekaterina Bukina’ya yenilerek kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. 55 kiloda ise milli güreşçi , bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen 'nda kadınlar 76 kiloda kazanan ile 55 kiloda elde eden için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek gümüş madalya kazanan Yasemin Adar ile bronz madalya kazanan Bedia Gün'ü tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla büyük mutluluk yaşattılar. Aynı organizasyonda mindere çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Dörtlü final heyecanı A Spor’da Dörtlü final heyecanı A Spor’da
Potanın perileri Isparta’da boy gösteriyor Potanın perileri Isparta’da boy gösteriyor
Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör