12 Şubat 2020, Çarşamba
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SÜRE: 110 dakika (31, 24, 26, 29)
VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasındaki mücadelede VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kübra, Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Ebrar, Gözde, Maja
FENERBAHÇE OPET: Kelsey, Eda, Naz, Jordan, Bahar, Ceren, Aylin (L), Fatma, Beliz
SETLER: 3-1 (24-26, 25-17, 25-18, 25-21)
SÜRE: 110 dakika (31, 24, 26, 29)
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