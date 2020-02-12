MAÇ SONUCU | Eczacıbaşı VitrA 3-2 Galatasaray HDI Sigorta
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin birinci setinde rakibine, iyi bir defans ve dengeli bir hücum dağılımıyla karşılık veren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 kazandı. Bu sette 6 sayı elde eden Natalia Pereira'nın hücumları dikkat çekti.
Mücadelenin ikinci setinde, milli smaçör Hande Baladın'ın katkılarıyla hızlıca farkı açmayı başaran turuncu beyazlılar, seti 25-13 kazandı. Bu sette Beyza Arıcı, 4 blok sayısı elde etti.
Tijana Boskovic'in art arda elde ettiği 3 smaç servis sayısıyla turuncu beyazlılar geride başladığı sette kontrolü yeniden ele geçirse de, ev sahibi ekip geri dönerek seti 25-21 kazandı. Dördüncü seti 25-21 kazanan konuk ekip, maçı beşinci sete taşıdı. Son sette saha değişimine 8-3 geride girse de, seti çevirmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA, maçı 3-2 kazandı. Derbinin en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu beyazlılar toplamda 13 blok sayısı elde etti.
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