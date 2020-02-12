12 Şubat 2020, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Türkiye’de ilk

Türkiye’de ilk
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi.

Yılın en büyük kış sporu etkinliği Homerun, 4 kayak merkezimizi aynı hafta sonunda ele geçirdi. 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yarıştı.
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