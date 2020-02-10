10 Şubat 2020, Pazartesi

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Son maç İstanbul’da

Son maç İstanbul’da
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Giriş Tarihi: 10.02.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci haftası bugün oynanacak İstanbul BB-İnegöl Bld. maçıyla sona eriyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci haftası bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. İstanbul BB ile İnegöl Belediye, saat 18.00'de Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligin ilk yarısındaki maçtan İnegöl, 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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