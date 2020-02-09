09 Şubat 2020, Pazar

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Türk boksör Fırat Arslan Kevin Lerena'ya mağlup oldu

Türk boksör Fırat Arslan Kevin Lerena'ya mağlup oldu
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Giriş Tarihi: 09.02.2020

Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya boks şampiyonu olan , (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu boksör 'ya mağlup oldu.

Türk boksör , unvan maçında (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu boksör ike karşı karşıya geldi. 'nın Göppingen şehrindeki EWS Arena'da oynanan mücadelede 27 yaşındaki Güney Afrikalı boksör, Arslan'ın 6. raundda teknik nakavtla mağlup ederek unvanını korudu.

Son yenilgisini 2014 yılında alan Fırat Arslan ise 6 yıl aradan sonra ilk kez yenildi. Arslan, 49 yaş 133 günle "En yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elinden bulunduran ABD'li boksör Bernard Hopkins'in rekorunu kırmak için sahaya çıkmıştı.

FIRAT ARSLAN KİMDİR?

WBA Dünya Şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, 28 Eylül 1970 tarihinde Almanya'nın Friedberg kentine dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan boksörün ailesi aslen Zonguldaklıdır. 1.82 boyunda ve 91 kilo ağırlığındaki boksörün 34 maçta 28 galibiyet (18 nakavt), 5 yenilgi ve 1 beraberliği bulunuyor.

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